Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 10:31

VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO VERSO LE PRINCIPALI LOCALITÀ MARITTIME DEL TERRITORIO.

PARTIAMO DALL’AURELIA, CODE TRA CASTEL DI GUIDO E POLIDORO VERSO CIVITAVECCHIA. SEGNALATO INOLTRE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, RACCOMANDIAMO PRUDENZA.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

SULLA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A PRATICA DI MARE VERSO LATINA; PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE TROVIAMO CODE, QUI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CINQUE PODERI.

SULLA STESSA VIA DI PRATICA DI MARE ABBIAMO CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO A VILLAGGIO AZZURRO NEI DUE SENSI.

MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIORNATA ODIERNA SARÀ INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA8.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral