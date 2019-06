Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

GROSSI DISAGI PER COLORO CHE IN QUESTE ORE SONO IN VIAGGIO VERSO LE PRINCIPALI LOCALITÀ MARITTIME DEL TERRITORIO.

PARTIAMO DALL’ A12 ROMA TARQUINIA DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA.

SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

SULLA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A PRATICA DI MARE VERSO LATINA.

MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

STESSA SITUAZIONE SU STRADA LUNGOMARE, CODE A TRATTI TRA FOCE VERDE E BORGO GRAPPA NEI DUE SENSI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral