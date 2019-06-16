Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE IN QUESTE ORE SONO IN VIAGGIO VERSO LE PRINCIPALI LOCALITÀ MARITTIME DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DALL’ A12 ROMA TARQUINIA DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA.
SULL’AURELIA CODE TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE DAL RACCORDO A TOR DE CENCI VERSO LATINA.
MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI.
STESSA SITUAZIONE SU STRADA LUNGOMARE, CODE A TRATTI TRA FOCE VERDE E BORGO GRAPPA NEI DUE SENSI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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