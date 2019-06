Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DLE TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIOTRNATA ODIERNA SARÀ INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA8.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral