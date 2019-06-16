Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA ORVIETO ED ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA
SONO SETTE I CHILOMETRI DI CODA
PER IL RIPRISTINO URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE, A SEGUITO DELLA PERDITA DI OLIO DA PARTE DI UNA CISTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 457
IL TRAFFICO DEFLUISCE SU UNA SOLA CORSIA
USCITA CONSIGLIATA
ORVIETO, DA QUI PERCORRERE LA PROVINCIALE 71 IN DIREZIONE MONTEFIASCONE, POI LA CASSIA VERSO VITERBO, ED ATTRAVERSO LA SUPERSTRADA VITERBO-ORTE RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ORTE
SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIOTRNATA ODIERNA SARÀ INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA8.
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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