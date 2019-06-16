Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA ORVIETO ED ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA
AL MOMENTO SONO 5 I CHILOMETRI DI CODA
RICORDIAMO
PER IL RIPRISTINO URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE, A SEGUITO DELLA PERDITA DI OLIO DA PARTE DI UNA CISTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 457
IL TRAFFICO DEFLUISCE SU UNA SOLA CORSIA
USCITA CONSIGLIATA
ORVIETO, DA QUI PERCORRERE LA PROVINCIALE 71 IN DIREZIONE MONTEFIASCONE, POI LA CASSIA VERSO VITERBO, E ATTRAVERSO LA SUPERSTRADA VITERBO-ORTE RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO
SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA ION ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE A RATTI ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E IL RACCORDO, IN ENTRATA NELLA CAPITALE
MENTRE SU VIA LAURENTINA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE AL’ALTEZZA DI VI ABELLOSGUARDO, VERSO ROMA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE,
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIOTRNATA ODIERNA E’ INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA8
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral