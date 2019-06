Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 17:20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD AUMENTARE I DISAGI ANCHE DIVERSI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI

IL PRIMO SULLA ROMA-FIUMICINO GENERA CODE TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA-TARQUINIA E PONTE GALERIA, VERSO ROMA

L’ALTRO INCIDENTE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CAUSA CODE DA VIA DELLA SCAFA A VIA PORTUENSE, IN DIREZIONE OSTIA

SULLA VIA PONTINA SONO DUE GLI INCIDENTI SEGNALATI IL PRIMO PROVOCACODE DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA

E L’ALTRO INCIDENTE GENERA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA LAURENTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA MONTE MIGLIORE E COLLE DEI PINI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA CI SON CODE A TRATTI TRA MARINA DI CERVETERI E CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE ROMA

CODE A TRATTIANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA ION ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA ORVIETO ED ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA

AL MOMENTO SONO 5 I CHILOMETRI DI CODA

RICORDIAMO

PER IL RIPRISTINO URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE, A SEGUITO DELLA PERDITA DI OLIO DA PARTE DI UNA CISTERNA

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral