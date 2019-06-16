Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGHE CODE DA FIUMICINO A PONTE GALERIA, IN DIREZIONE ROMA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO RISOLTO L’INCINETE AL MOMENTO LA CIRCOLAZIOEN E’ REGOLARE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA PORTUENSE, IN DIREZIONE OSTIA
INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA VIA PONTINA CODE IN DIMINUIZIONE TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO, VERSO ROMA
SEMPRE SULLA VIA PONTINA CODE A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE, LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA LAURENTINA RIMOSSO L’INCIDENTE LE CODE SON IN DIMINUIZIONE, ORA LOCALIZZATE A COLLE DEI PINI, VERSO ROMA
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA SI ALLUNGANO LE CODE TRA SANTA SEVERA E CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE ROMA
RAGGIUNGIAMO LA DIRAMAZIOEN ROMA NORD CODE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
INFINE SULLA A1 FIRENZE-ROMA, LE CORSIE SONO STATE RIAPERTE, LA VIABILITA’ COMPLENTAMENTE RIPRISTINATA
IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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