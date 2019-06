Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGHE CODE DA FIUMICINO A PONTE GALERIA, IN DIREZIONE ROMA

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO RISOLTO L’INCINETE AL MOMENTO LA CIRCOLAZIOEN E’ REGOLARE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA PORTUENSE, IN DIREZIONE OSTIA

INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA VIA PONTINA CODE IN DIMINUIZIONE TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO, VERSO ROMA

SEMPRE SULLA VIA PONTINA CODE A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE, LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA LAURENTINA RIMOSSO L’INCIDENTE LE CODE SON IN DIMINUIZIONE, ORA LOCALIZZATE A COLLE DEI PINI, VERSO ROMA

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA SI ALLUNGANO LE CODE TRA SANTA SEVERA E CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE ROMA

RAGGIUNGIAMO LA DIRAMAZIOEN ROMA NORD CODE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

INFINE SULLA A1 FIRENZE-ROMA, LE CORSIE SONO STATE RIAPERTE, LA VIABILITA’ COMPLENTAMENTE RIPRISTINATA

IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

