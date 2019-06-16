Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 19:00
Più informazioni su
VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 18.50 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
FORTI DISAGI SULLA ROMA-FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA INCOLONNAMENTI DA FIUMICINO A PONTE GALERIA, IN DIREZIONE ROMA
SULL’AURELIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA SANTA SEVERA AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA PONTINA CODE A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE, LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
CON RIPERCUSSIONI, CODE SU VIA DI PRATICA DA VILLAGGIO AZZURRO A CASTEL ROMANO, VERSO ROMA
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ESTERNA
CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA, IN ENTRATA A ROMA
ALTRE COD ESULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI, IN DIREZIONE ROMA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA PE RUN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI CHIUSI
SI STIMANO RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral