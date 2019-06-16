Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
DISAGI SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE CODE IN LENTA DIMINUIZIONE DA FIUMICINO AL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA PONTINACODE ORA LOCALIZZATE, TRA VIA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA, VEROS ROMA
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA
SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD CODE TRA MONTEPORZIO E IL CASELLO AUTOSTRADALE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE ROMA
CODE SEMPRE PER IL TRAFFICO DEL RIENTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO
INFINE CODE A TRATTI SU VIA AURELIA DA SANTA SEVERA AL RACCORDO, SEMPRE VERSO ROMA
LE ALTRE NOTIZIE
LO SCIOPERO DI 24 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI E IN PROGRAMMA PER GIOVEDI’ 20 E’ STATO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
DUNQUE, GIOVEDI PROSSIMO IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SARA’ REGOLARMENTE IN SERVIZIO
IN CHIUSURA PER GLI EVENTI
A ROMA, QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 ALL’OMPICO
ATTESSIMO IL CONCERTO DI ED SHEERAN
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COME RAGGIUNGERE LO STADIO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
E LA MOBILITA’ SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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