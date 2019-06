Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

DISAGI SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE CODE IN LENTA DIMINUIZIONE DA FIUMICINO AL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA PONTINACODE ORA LOCALIZZATE, TRA VIA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA, VEROS ROMA

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA

SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD CODE TRA MONTEPORZIO E IL CASELLO AUTOSTRADALE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE ROMA

CODE SEMPRE PER IL TRAFFICO DEL RIENTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO

INFINE CODE A TRATTI SU VIA AURELIA DA SANTA SEVERA AL RACCORDO, SEMPRE VERSO ROMA

LE ALTRE NOTIZIE

LO SCIOPERO DI 24 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI E IN PROGRAMMA PER GIOVEDI’ 20 E’ STATO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

DUNQUE, GIOVEDI PROSSIMO IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SARA’ REGOLARMENTE IN SERVIZIO

IN CHIUSURA PER GLI EVENTI

A ROMA, QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 ALL’OMPICO

ATTESSIMO IL CONCERTO DI ED SHEERAN

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

