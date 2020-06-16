Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 07:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO CON IL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO UR BANO DELL’A24, SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI
SULL’A12 ROMA TARQUINIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETIRI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA
E SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
RIMODULATO IL SERVIZIO DELLE LINEE S, A SUPPORTO DELLE METROPOLITANE PER INTENSIFICARE I COLLEGAMENTI CON IL CENTRO.
RESTANO IN SERVIZIO LE SOLE LINEE
S01 (PONTE MAMMOLO-TERMINI) E
S02 (ANAGNINA-TERMINI).
LE LINEE,SONO ATTIVE NEI GIORNI FERIALI, ESCLUSO IL SABATO, DALLE 5 ALLE 9 DEL MATTINO.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral