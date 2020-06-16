Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 08:15

di - 16 Giugno 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 08:05 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIROCLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRAD E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
    AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA
    MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
    SULL’A24 ROMA TERAMO PRESTARE ATTENZIONE PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE ORE 17:00 DI OGGI
    PASSIAMO AL TRASPORTO AEREO
    DA OGGI 16 MARZO RIPRENDONO I VOLI DI LINEA DALL’AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO INTERROTTI LO SCORSO 14 MARZO PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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