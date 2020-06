Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 08:05 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIROCLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRAD E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULL’A24 ROMA TERAMO PRESTARE ATTENZIONE PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE ORE 17:00 DI OGGI

PASSIAMO AL TRASPORTO AEREO

DA OGGI 16 MARZO RIPRENDONO I VOLI DI LINEA DALL’AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO INTERROTTI LO SCORSO 14 MARZO PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral