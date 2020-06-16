Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 08:35 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PRESTARE ATTENZIONE
SULL’A1 ROMA NAPOLI A SEGUITO DI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONTECORVO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO IN DIREZIONE DI ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24, SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
PRESTARE ATTENZIONE
SULL’A24 ROMA TERAMO,RALLENTAMENTI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE ORE 17:00 DI OGGI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
RIMODULATO IL SERVIZIO DELLE LINEE S, A SUPPORTO DELLE METROPOLITANE PER INTENSIFICARE I COLLEGAMENTI CON IL CENTRO.
RESTANO IN SERVIZIO LE SOLE LINEE
S01 (PONTE MAMMOLO-TERMINI) E
S02 (ANAGNINA-TERMINI).
LE LINEE,SONO ATTIVE NEI GIORNI FERIALI, ESCLUSO IL SABATO, DALLE 5 ALLE 9 DEL MATTINO.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral