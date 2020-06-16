Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 09:05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULL’A1 ROMA NAPOLI A SEGUITO DI INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTECORVO IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE PER INCIDENTE
INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA CASIA BIS PRIMI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA
SPOSTIAMOCI SULL’A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE ORE 17:00 DI OGGI
PASSIAMO AL TRASPORTO AEREO
DA OGGI 16 MARZO RIPRENDONO I VOLI DI LINEA DALL’AAEROPORTO DI ROMA CIAMPINO INTERROTTI LO SCORSO 14 MARZO PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral