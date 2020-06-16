Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 09:15

di - 16 Giugno 2020 - 9:15

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 09:05 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULL’A1 ROMA NAPOLI A SEGUITO DI INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTECORVO IN DIREZIONE DI ROMA
    SEMPRE PER INCIDENTE
    INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE
    MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
    SULLA CASIA BIS PRIMI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA
    SPOSTIAMOCI SULL’A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE ORE 17:00 DI OGGI
    PASSIAMO AL TRASPORTO AEREO
    DA OGGI 16 MARZO RIPRENDONO I VOLI DI LINEA DALL’AAEROPORTO DI ROMA CIAMPINO INTERROTTI LO SCORSO 14 MARZO PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home