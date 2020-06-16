Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 09:05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI IL TRAFFICO E’ STATO RIPERTO IN DIREZIONE ROMA A SEGUITO DI INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTECORVO . AL MOMENTO DI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO
MENTRE SUL RACCORDO IN ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SPOSTIAMOCI SULL’A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE ORE 17:00 DI OGGI
SU VIA TIBURTINA INCOLONNAMENTI TRA VILLANOVA E TIVOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E ASEGUIRE TRA VILLALBA E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
FINO A VENERDÌ 19 GIUGNO, PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO I BINARI DELLA LINEA TRAM 2 IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MANCINI E PIAZZALE FLAMINIO SARÀ SOSTITUITO DA BUS NAVETTA.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral