Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 10:30

DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTO MOMENTO

PARTIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CASILINA E APPIA. AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA.

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA

MENTRE UN SECONDO INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

E UN TERZO INCIDENTE E’ SEGNALATO SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI SULL’A24 ROMA TERAMO SI STA IN CODA PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE ORE 17:00 DI OGGI

SU VIA TIBURTINA INCOLONNAMENTI TRA VILLANOVA E TIVOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E ASEGUIRE TRA VILLALBA E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

