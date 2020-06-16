Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 11:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTO MOMENTO
PARTIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA SI REGISTRANO CODE TRA A24 E APPIA.
MENTRE UN SECONDO INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
UN TERZO INCIDENTE E’ SEGNALATO SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI MADONNA DI LORETO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SEMPR EPER INCIDENTE ANCHE SULLA SP76 DEI SANTI , STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO TRA CASSINO E SANT’ANGELO NELLE DUE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLA COMPLANARE
PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
SU VIA TIBURTINA CODE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELEL DUE DIREZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral