Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 11:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTO MOMENTO

PARTIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA SI REGISTRANO CODE TRA A24 E APPIA.

MENTRE UN SECONDO INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

UN TERZO INCIDENTE E’ SEGNALATO SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI MADONNA DI LORETO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE SEMPR EPER INCIDENTE ANCHE SULLA SP76 DEI SANTI , STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO TRA CASSINO E SANT’ANGELO NELLE DUE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLA COMPLANARE

PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE

SU VIA TIBURTINA CODE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELEL DUE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral