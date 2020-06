Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 12:20 VALERIA VERNINI

SULLA SP76 DEI SANTI NEL FRUSINATE, STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO ,PERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CASSINO E SANT’ANGELO

SULLA SR207 NETTUNENSE, SI STA IN CODA TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO

SPOSTIAMOCI SULL’A24 ROMA TERAMO SI STA IN CODA PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE ORE 17:00 DI OGGI

PRESTARE ATTENZIONE SULLA FIRENZE ROMA TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA PER PRESENZA DI PERSONA SU STRADA PER LAVORI

SU VIA DEI CASTELLI ROMANI INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI TRA VIA CAMPOBELLO E PRATICA DI MARE

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

