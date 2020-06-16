Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 15:30

di - 16 Giugno 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 13:20 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
    AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
    SITUAZIONE ANALOGA SU VIA AURELIA TRA SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA NEI DUE SENSI
    SPOSTIAMOCI SULL’A24 ROMA TERAMO SI STA IN CODA PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE ORE 17:00 DI OGGI
    ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA
    SP76 DEI SANTI, NEL FRUSINATE,INCIDENTE RIMOSSO E STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO ,PERMANGONO CODE NELLE D E DIREZIONI TRA CASSINO E SANT’ANGELO
    PASSIAMO AL TRASPORTO AEREO
    DA OGGI 16 GIUGNO RIPRENDONO I VOLI DI LINEA DALL’AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO INTERROTTI LO SCORSO 14 MARZO PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19
    TRASPORTO PUBBLICO
    FINO A VENERDÌ 19 GIUGNO, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LUNGO I BINARI DELLA LINEATRAM 2 IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MANCINI E PIAZZALE FLAMINIO (E VICEVERSA) SARA’ INTERROTTO E SOSTITUITO DA BUS NAVETTA
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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