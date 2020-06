Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 16:20 MARCO CILUFFO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

ANDIAMO SULLA ROMA TERAMO

FINO ALLE ORE 17 CI SONO CODE TRA LE USCITE TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI LAVORI FINO ALLE ORE 17

SI RALLENTA SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA

SPOSTIAMOCI SULLA VIA DEI LAGHI DOVE SI STA IN CODA NEI DUE SENSI DI MARCIA INCROCIO VIA DELLE BAROZZE PER LAVORI A CURA DI ACEA

ALLERTA METEO

SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE … UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

TRASPORTO PUBBLICO

FINO A VENERDÌ 19 GIUGNO, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LUNGO I BINARI DELLA LINEA TRAM 2

INTERROTTO IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MANCINI E PIAZZALE FLAMINIO (E VICEVERSA) SERVIZIO SOSTITUITO DA BUS NAVETTA

PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

