Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 16:20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
ANDIAMO SULLA ROMA TERAMO
FINO ALLE ORE 17 CI SONO CODE TRA LE USCITE TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI LAVORI FINO ALLE ORE 17
SI RALLENTA SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA
SPOSTIAMOCI SULLA VIA DEI LAGHI DOVE SI STA IN CODA NEI DUE SENSI DI MARCIA INCROCIO VIA DELLE BAROZZE PER LAVORI A CURA DI ACEA
ALLERTA METEO
SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE … UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
TRASPORTO PUBBLICO
FINO A VENERDÌ 19 GIUGNO, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LUNGO I BINARI DELLA LINEA TRAM 2
INTERROTTO IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MANCINI E PIAZZALE FLAMINIO (E VICEVERSA) SERVIZIO SOSTITUITO DA BUS NAVETTA
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral