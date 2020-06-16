Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 17:15

di - 16 Giugno 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 17:05 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE ALTEZZA LABARO
    MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E ARDEATINA E PIU AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA
    PER UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA RIANO E CASTELNUOVODIPORTO
    SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
    SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA
    MENTRE PER LAVORI SI STA IN CODA NEI DUE SENSI SULLA VIA DEI LAGHI INCROCIO VIA DELLE BAROZZE PER LAVORI A CURA DI ACEA
    ALLERTA METEO
    SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE … UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
    TRASPORTO PUBBLICO
    FINO A VENERDÌ 19 GIUGNO, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LUNGO I BINARI DELLA LINEA TRAM 2 
    INTERROTTO IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MANCINI E PIAZZALE FLAMINIO (E VICEVERSA) SERVIZIO SOSTITUITO DA BUS NAVETTA
    PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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