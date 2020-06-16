Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 18:05 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
SUL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO
MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA COLOMBO E ARDEATINA E PIU AVANTI SEMPRE CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA FLAMINIA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA RIANO E CASTELNUOVODIPORTO
SI RALLENTA
SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA
NELLE DUE
SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
E SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA
MENTRE PER LAVORI SI STA IN CODA NELLE DUE SULLA VIA DEI LAGHI INCROCIO VIA DELLE BAROZZE PER LAVORI A CURA DI ACEA
ALLERTA METEO
SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE … UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral