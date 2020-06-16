Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 18:15

di - 16 Giugno 2020 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 18:05 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    SUL RACCORDO
    IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO
    MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA COLOMBO E ARDEATINA E PIU AVANTI SEMPRE CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
    PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA FLAMINIA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA RIANO E CASTELNUOVODIPORTO
    SI RALLENTA
    SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA
    NELLE DUE
    SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
    E SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA
    MENTRE PER LAVORI SI STA IN CODA NELLE DUE SULLA VIA DEI LAGHI INCROCIO VIA DELLE BAROZZE PER LAVORI A CURA DI ACEA
    ALLERTA METEO
    SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE … UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
    PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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