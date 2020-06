Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 18:05 MARCO CILUFFO

SUL RACCORDO

IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO

MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA COLOMBO E ARDEATINA E PIU AVANTI SEMPRE CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA

PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA FLAMINIA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA RIANO E CASTELNUOVODIPORTO

SI RALLENTA

SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA

NELLE DUE

SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

E SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA

MENTRE PER LAVORI SI STA IN CODA NELLE DUE SULLA VIA DEI LAGHI INCROCIO VIA DELLE BAROZZE PER LAVORI A CURA DI ACEA

ALLERTA METEO

SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE … UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

