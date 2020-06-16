Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 18:35 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
Cè TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA FLAMINIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA QUARTICCIOLO E CASTELNUOVODIPORTO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO
PASSIAMO SUL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA TERAMO E PRENESTINA
MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA
CI SONO DEI RALLENTAMENTI
SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA
VERSO MONTEROTONDO
SULLA VIA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI
E SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE
ALLERTA METEO
SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE … UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral