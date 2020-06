Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 18:35 MARCO CILUFFO

Cè TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA FLAMINIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA QUARTICCIOLO E CASTELNUOVODIPORTO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO

PASSIAMO SUL RACCORDO

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA TERAMO E PRENESTINA

MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA

CI SONO DEI RALLENTAMENTI

SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA

VERSO MONTEROTONDO

SULLA VIA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI

E SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE

ALLERTA METEO

SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE … UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

ALLERTA METEO

SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA' DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE … UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

