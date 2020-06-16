Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 17:35 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
SUL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO DEGLI INCOLONAMENTI ALTEZZA LABARO PER UN VEICOLO IN PANNE
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
PER UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA RIANO E CASTELNUOVODIPORTO
SI RALLENTA
SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA TIBURTINA TRA SETTIVILLE E TIVOLI TERME SEMPRE NELLE DUE
E SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA
MENTRE PER LAVORI SI STA IN CODA NELLE DUE SULLA VIA DEI LAGHI INCROCIO VIA DELLE BAROZZE PER LAVORI A CURA DI ACEA
ALLERTA METEO
SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE … UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
TRASPORTO PUBBLICO
FINO A VENERDÌ 19 GIUGNO, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LUNGO I BINARI DELLA LINEA TRAM 2
INTERROTTO IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MANCINI E PIAZZALE FLAMINIO (E VICEVERSA) SERVIZIO SOSTITUITO DA BUS NAVETTA
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral