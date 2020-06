Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 19:35 MARCO CILUFFO

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

AL MOMENTO SUL RACCORDO TRAFFICO REGOLARE NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE

PERMANGONO CODE SULLA VIA FLAMINIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA QUARTICCIOLO E VIA RIANESE IN DIREZIONE DI CASTELNUOVODIPORTO

Cè TRAFFICO

SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA

SULLA VIA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA

E SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA

TUTTO NELLE DUE DIREZIONI

TRASPORTO FERROVIARIO

ALTA VELOCITA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA RALLENTAMENTI DI 30 MINUTI PER I TRENI DIRETTAMENTE COINVOLTI

MENTRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINO A VENERDÌ 19 GIUGNO, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LUNGO I BINARI DELLA LINEA TRAM 2 INTERROTTO IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MANCINI E PIAZZALE FLAMINIO (E VICEVERSA) SERVIZIO SOSTITUITO DA BUS NAVETTA

PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral