Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 19:35 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AL MOMENTO SUL RACCORDO TRAFFICO REGOLARE NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE
PERMANGONO CODE SULLA VIA FLAMINIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA QUARTICCIOLO E VIA RIANESE IN DIREZIONE DI CASTELNUOVODIPORTO
Cè TRAFFICO
SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA
SULLA VIA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA
E SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA
TUTTO NELLE DUE DIREZIONI
TRASPORTO FERROVIARIO
ALTA VELOCITA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA RALLENTAMENTI DI 30 MINUTI PER I TRENI DIRETTAMENTE COINVOLTI
MENTRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINO A VENERDÌ 19 GIUGNO, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LUNGO I BINARI DELLA LINEA TRAM 2 INTERROTTO IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MANCINI E PIAZZALE FLAMINIO (E VICEVERSA) SERVIZIO SOSTITUITO DA BUS NAVETTA
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral