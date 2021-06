Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2021 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA

TRAFFICO INTENSO SULLE STRADE DEL TERRITORIO

APRIAMO CON L’A1 FIRENZE ROMA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA, TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SI STA IN CODA DA CASILINA A NOMENTANA E PIU AVANTI SI RALLENTA TRA CASSIA E BOCCEA

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE SI STA IN FILA IN DIREZIONE CENTRO DAL RACCORDO ALLA TANGEZIALE EST

SEMPRE IN DIREZIONE DEL ROMA

SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA APRLIA E CASTEL ROMANO

RALLENTAMENTI SU VIA APPIA IN DIREZIONE GRA A PARTIRE DA CIAMPINO

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO L’ALTA VELOCITà FIRENZE-ROMA RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI VALDARNO. 15 i MIN DI RITARDO

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

GIOVEDI’ 17 GIUGNO A ROMA LA “MILLE MIGLIA” ATTRAVERSERA’ LA CAPITALE PER LA TERZA DELLE QUATTRO TAPPE PREVISTE: PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’, FINO A SABATO 19 SONO ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SULLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA;

DI CONSEGUENZA SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA, COMPRESE LE LINEE S03, S06 ED S13 DI ASTRAL SPA.

