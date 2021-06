Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2021 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA LA PORTUENSE E IL PONTE DELLA SCAFA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

GIOVEDI’ 17 GIUGNO A ROMA LA “MILLE MIGLIA” ATTRAVERSERA’ LA CAPITALE PER LA TERZA DELLE QUATTRO TAPPE PREVISTE: PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’, FINO A SABATO 19 SONO ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SULLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA;

DI CONSEGUENZA SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA, COMPRESE LE LINEE S03, S06 E S13 DI ASTRAL SPA.

IN OCCASIONE DELL’APPUNTAMENTO CON LA PARTITA ITALIA- SVIZZERA VALIDA PER GLI EUROPEI DI CALCIO DI QUESTA SERA

PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E MODIFICHE DI PERCORSO DELLE LINEE BUS

PER OGGI E’ TUTTO, WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

Servizio fornito da Astral