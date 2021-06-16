Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2021 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 GIUGNO 2021 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA LA PORTUENSE E IL PONTE DELLA SCAFA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
GIOVEDI’ 17 GIUGNO A ROMA LA “MILLE MIGLIA” ATTRAVERSERA’ LA CAPITALE PER LA TERZA DELLE QUATTRO TAPPE PREVISTE: PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’, FINO A SABATO 19 SONO ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SULLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA;
DI CONSEGUENZA SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA, COMPRESE LE LINEE S03, S06 E S13 DI ASTRAL SPA.
IN OCCASIONE DELL’APPUNTAMENTO CON LA PARTITA ITALIA- SVIZZERA VALIDA PER GLI EUROPEI DI CALCIO DI QUESTA SERA
PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E MODIFICHE DI PERCORSO DELLE LINEE BUS
PER OGGI E’ TUTTO, WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral