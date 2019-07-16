Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24;
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
CODE INVECE SULLA PONTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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