Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E AURELIA, TRA A91 E PONTINA E, AVANTI ANCORA, TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO EUR;
FORTI RALLENTAMENTI CON CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL GANDOLFO E L’ALLACCIO COL RACCORDO VERSO ROMA;
INFINE, CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD IN DIREZIONE ROMA;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral