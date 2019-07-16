Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA;
CODE PER INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO RESIDUO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO EUR;
CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE SI RALLENTA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
LUNGHE CODE INVECE SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA;
PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI RUTULI E VIA APRILIANA IN DIREZIONE APRILIA;
INFINE CODE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E ACILIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral