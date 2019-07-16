Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
ANCORA CODE INVECE SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA;
SULLA VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E VIA APRILIANA IN DIREZIONE APRILIA;
INFINE CODE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E ACILIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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