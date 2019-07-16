Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA ANCORA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI E VIA APRILIANA IN DIREZIONE APRILIA;
INFINE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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