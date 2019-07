Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI;

PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA ANCORA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI E VIA APRILIANA IN DIREZIONE APRILIA;

INFINE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

