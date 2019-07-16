Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO NELLA NORMA COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL POMERIGGIO
SOLO SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI VELLETRI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA SALVO D’ACQUISTO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ARDEATINA, IN ESTERNA
INFINE, SU VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA
LE ALTRE NOTIZIE
GLI EVENTI
A OSTIA, ALLESTIMENTI IN VISTA DEL RALLY DI ROMA CAPITALE, IN PROGRAMMA NEL FINE SETTIMANA
STANOTTE, TRA LE 23.30 E LE 7.00, SONO PREVISTE CHIUSURE SUL LUNGOMARE TOSCANELLI, FRA VIA DEGLI ACILII E PIAZZA DEI RAVENNATI, IN DIREZIONE DI VIA GIULIANO DA SANGALLO
RIENTRIAMO A ROMA
SCATTATA LA FASE DUE DELLA REVISIONE PER LA RETE BUS RELATIVA
AL CORRIDOIO DELLA MOBILITÀ LAURENTINA-TOR PAGNOTTA
IL DETTAGLIO SUI PERCORSI DELLE LINEE CHE SERVONO L’AREA IN QUESTIONE SU
INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
INTANTO RICORDIAMO CHE LA 078 DAL 21 LUGLIO SARÀ ATTIVA ANCHE NEI GIORNIFESTIVI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVITA’ STRADALE
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