Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 15:30

TRAFFICO NELLA NORMA COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL POMERIGGIO

SOLO SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI VELLETRI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA SALVO D’ACQUISTO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ARDEATINA, IN ESTERNA

INFINE, SU VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA

A OSTIA, ALLESTIMENTI IN VISTA DEL RALLY DI ROMA CAPITALE, IN PROGRAMMA NEL FINE SETTIMANA

STANOTTE, TRA LE 23.30 E LE 7.00, SONO PREVISTE CHIUSURE SUL LUNGOMARE TOSCANELLI, FRA VIA DEGLI ACILII E PIAZZA DEI RAVENNATI, IN DIREZIONE DI VIA GIULIANO DA SANGALLO

SCATTATA LA FASE DUE DELLA REVISIONE PER LA RETE BUS RELATIVA

AL CORRIDOIO DELLA MOBILITÀ LAURENTINA-TOR PAGNOTTA

IL DETTAGLIO SUI PERCORSI DELLE LINEE CHE SERVONO L’AREA IN QUESTIONE SU

INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

INTANTO RICORDIAMO CHE LA 078 DAL 21 LUGLIO SARÀ ATTIVA ANCHE NEI GIORNIFESTIVI

