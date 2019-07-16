Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI PONTINA E APPIA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
ALTRE CODE SU VIA AURELIA, SEMPRE PER TRAFFICO ITNENSO, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO
SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLA ROMA-TARQUINIA, DA VALCANNETO E CERVETERI
IN ENTRAMBI I CASI, VERSO CIVITAVECCHIA
E RICORDIAMO CHE PROPRIO SULLA A12 ROMA-TARQUINIA
DALLE ORE 22 DI DOMANI MERCOLEDI’ 17 E FINO ALLE 6 DI GIOVEDI’ 18 LUGLIO
SARA’ CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE MACCARESE – TORRIMPIETRA, NELLE DUE DIREZIONI
PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAVALCAVIA AL KM 13+700
I DETTAGLI RELATIVI AI PERCORSI ALTERNATIVI SONO CONSULTABILI, COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO
INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVITA’ STRADALE
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