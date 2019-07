Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

FORTI DISAGI IN A12 ROMA-TARQUINIA, TRAFFCO CONGESTIONATO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, AL MOMENTO SONO 7 I CHILOMETRI DI CODA, CON TENDENZA ALLÁUMENTO

PER L’EVENTO IL CONCERTO DI QUESTA SERA CHE SI TERRA’ A MARINA DI CERVETERI

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE SULLA VIA AURELIA CODE TRA ARANOVA E VALCANNETO E PIU’ AVANTI IN PROSSIMITA’ DELLA ROTATORIO DI LADISPOLI

CODE SU VIA SETTEVENE PALO E SU VIA FONTANA MORELLO, TUTTO IN DIREZIONE MARINA DI CERVETERI

RIENTRIAMO A ROMA CODE IN ESTERNA PER TRAFFICO ITNENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ARDEATINA, A SEGUIRE TRA APPIA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA ALTRE CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

INFINE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SITUAZIONE ANALOGA, CODE IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVITA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral