Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
FORTI DISAGI IN A12 ROMA-TARQUINIA, TRAFFCO CONGESTIONATO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, AL MOMENTO SONO 7 I CHILOMETRI DI CODA, CON TENDENZA ALLÁUMENTO
PER L’EVENTO IL CONCERTO DI QUESTA SERA CHE SI TERRA’ A MARINA DI CERVETERI
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE SULLA VIA AURELIA CODE TRA ARANOVA E VALCANNETO E PIU’ AVANTI IN PROSSIMITA’ DELLA ROTATORIO DI LADISPOLI
CODE SU VIA SETTEVENE PALO E SU VIA FONTANA MORELLO, TUTTO IN DIREZIONE MARINA DI CERVETERI
RIENTRIAMO A ROMA CODE IN ESTERNA PER TRAFFICO ITNENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ARDEATINA, A SEGUIRE TRA APPIA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA ALTRE CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
INFINE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SITUAZIONE ANALOGA, CODE IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVITA’ STRADALE
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