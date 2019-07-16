Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
FORTI DISAGI IN A12 ROMA-TARQUINIA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
AL MOMENTO SONO 14 I CHILOMETRI DI CODA, CON TENDENZA ALL’AUMENTO
PER IL CONCERTO DI QUESTA SERA A MARINA DI CERVETERI
CHIUSA L’USCITA DI CERVETERI, PER CHI PROVIENTE DA ROMA PUO’ PROSEGUIRE FINO A SANTA SEVERA E DA QUI RAGGIUNGERE IL LUOGO DELL’EVENTO
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE
SULLA VIA AURELIA CODE TRA ARANOVA E VALCANNETO
CODE SU VIA SETTEVENE PALO
E SU VIA FONTANA MORELLA, TUTTO IN DIREZIONE MARINA DI CERVETERI
RIENTRIAMO A ROMA TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E APPIA
ALTRE CODE IN INTERNA TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO, A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA POI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA
CODE SULLA VIA PONTINA E SULLA COLOMBO, RISPETTIVAMENTE
DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO, VERSO L’EUR
E DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVITA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral