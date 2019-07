Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

FORTI DISAGI IN A12 ROMA-TARQUINIA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

AL MOMENTO SONO 14 I CHILOMETRI DI CODA, CON TENDENZA ALL’AUMENTO

PER IL CONCERTO DI QUESTA SERA A MARINA DI CERVETERI

CHIUSA L’USCITA DI CERVETERI, PER CHI PROVIENTE DA ROMA PUO’ PROSEGUIRE FINO A SANTA SEVERA E DA QUI RAGGIUNGERE IL LUOGO DELL’EVENTO

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE

SULLA VIA AURELIA CODE TRA ARANOVA E VALCANNETO

CODE SU VIA SETTEVENE PALO

E SU VIA FONTANA MORELLA, TUTTO IN DIREZIONE MARINA DI CERVETERI

RIENTRIAMO A ROMA TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E APPIA

ALTRE CODE IN INTERNA TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO, A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA POI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA

CODE SULLA VIA PONTINA E SULLA COLOMBO, RISPETTIVAMENTE

DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO, VERSO L’EUR

E DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVITA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral