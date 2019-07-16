Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
FORTI DISAGI IN A12 ROMA-TARQUINIA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
AL MOMENTO SONO 14 I CHILOMETRI DI CODA, CON TENDENZA ALL’AUMENTO
PER IL CONCERTO DI QUESTA SERA A MARINA DI CERVETERI
RICORDIAMO CHE E’ CHIUSA L’USCITA DI CERVETERI, CHI PROVIENTE DA ROMA PUO’ PROSEGUIRE FINO A SANTA SEVERA E DA QUI RAGGIUNGERE IL LUOGO DELL’EVENTO
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE
SULLA VIA AURELIA CODE TRA ARANOVA E VALCANNETO
CODE SU VIA SETTEVENE PALO
E SU VIA FONTANA MORELLA, TUTTO IN DIREZIONE MARINA DI CERVETERI
RIENTRIAMO A ROMA TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
ALTRE CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
INFINE, SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO INCOLONNAMENTI DA VIA CRISTALLO A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, VERSO OSTIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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