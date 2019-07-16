Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA A12 ROMA-TARQUINIA, PERMANGONO I DISAGI, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO AL MOMENTO SONO 13 I CHILOMETRI DI CODA,
TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
PER IL CONCERTO DI QUESTA SERA A MARINA DI CERVETERI
E’ STATA RIAPERTA L’USCITA DI CERVETERI
CHI PROVIENE DA ROMA PUO’, COMUNQUE, PROSEGUIRE FINO A SANTA SEVERA E DA QUI RAGGIUNGERE IL LUOGO DELL’EVENTO
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE
SULLA VIA AURELIA CODE TRA ARANOVA E PALIDORO
E SU VIA FONTANA MORELLA, TUTTO IN DIREZIONE MARINA DI CERVETERI
RIENTRIAMO NELLA CAPITALE, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA
POI CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICNO, DA VIA CRISTALLO A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA
A OSTIA, ALLESTIMENTI IN VISTA DEL RALLY DI ROMA CAPITALE, IN PROGRAMMA NEL FINE SETTIMANA
STANOTTE, TRA LE 23.30 E LE 7.00, SONO PREVISTE CHIUSURE SUL LUNGOMARE TOSCANELLI, FRA VIA DEGLI ACILII E PIAZZA DEI RAVENNATI, IN DIREZIONE DI VIA GIULIANO DA SANGALLO
CI FERMIAMO QUI
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