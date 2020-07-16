Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
PERCORRENDO VIA CASILINA PER LAVORI LUNGHE CODE TRA MONTECOMPATRI E LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA DI VERMICINO SI STA IN CODA TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA TIBURTINA A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA PROVINCIALE PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA IN DIREZIONE SANT’ALESSANDRO
INFINE SULLA STATALE SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral