Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 09:15

di - 16 Luglio 2020 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
    PERCORRENDO VIA CASILINA PER LAVORI LUNGHE CODE TRA MONTECOMPATRI E LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA DI VERMICINO SI STA IN CODA TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NELLE DUE DIREZIONI
    TRAFFICO RALLENTATO IN VIA TIBURTINA A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    PERCORRENDO LA PROVINCIALE PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA IN DIREZIONE SANT’ALESSANDRO
    INFINE SULLA STATALE SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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