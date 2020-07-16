Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
AD ANGUILLARA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA GASTONE TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA BASILICATA E VIA MONTE BIANCO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI
IN VIA CASILINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTE COMPATRI E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral