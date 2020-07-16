Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 18.20 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON LA A1 FIRENZE – ROMA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI
CONTINUIAMO COL GRA SUL QUALE AL MOMENTO SI STA IN CODA IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA A CAUSA DI UN INCIDENTE ORMAI RIMOSSO AVVENUTO TRA UN’AUTOMOBILE ED UN MEZZO PESANTE. IN SENSO OPPOSTO È NUOVAMENTE UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E NOMENTANA
CODE E DISAGI ANCHE SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE TRA IL BIVIO CON LA COLOMBO E POMEZIA MENTRE IN DIREZIONE ROMA SI STA IN CODA GIÀ DA SPINACETO
PERMAGONO ANCHE LE CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI, TRA VIA DI CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA NEI DUE SENSI, SIAMO IN PROSSIMITÀ DELLA VIA PONTINA
CHIUDIAMO CON LA STRADA 213 FLACCA SULLA QUALE SI STA IN CODA TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’UTLIMA E RIMANENDO A FORMIA DISAGI SULLA VIA APPIA TRA VENDICIO E IL LUNGO MARE
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ AL MOMENTO È TUTTO CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral