Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 18.20 UMBERTO VERINI

INIZIAMO CON LA A1 FIRENZE – ROMA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI

CONTINUIAMO COL GRA SUL QUALE AL MOMENTO SI STA IN CODA IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA A CAUSA DI UN INCIDENTE ORMAI RIMOSSO AVVENUTO TRA UN’AUTOMOBILE ED UN MEZZO PESANTE. IN SENSO OPPOSTO È NUOVAMENTE UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E NOMENTANA

CODE E DISAGI ANCHE SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE TRA IL BIVIO CON LA COLOMBO E POMEZIA MENTRE IN DIREZIONE ROMA SI STA IN CODA GIÀ DA SPINACETO

PERMAGONO ANCHE LE CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI, TRA VIA DI CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA NEI DUE SENSI, SIAMO IN PROSSIMITÀ DELLA VIA PONTINA

CHIUDIAMO CON LA STRADA 213 FLACCA SULLA QUALE SI STA IN CODA TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’UTLIMA E RIMANENDO A FORMIA DISAGI SULLA VIA APPIA TRA VENDICIO E IL LUNGO MARE

