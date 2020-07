Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 20.15 UMBERTO VERINI

QUALCHE DISAGIO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA APPIA TRA CAVA DEI SELCI E L’INCROCIO CON LA VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E LAGHETTO IN USCITA DA ROMA

NEL COMUNE DI FRASCATI È AL MOMENTO CHIUSA VIA ENRICO FERMI TRA VIA DI COLLE PIZZUTO E VIA BELLI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA RETE FOGNARIA A SEGUITO DELLE COPIOSE PIOGGE CADUTE IN PRECEDENZA

SULLA 213 FLACCA SI STA IN CODA TRA VENDICIO E FORMIA CITTÀ IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA TRA MOLA DI GAETA E L’ALLACCIAMENTO CON LA VIA DOMIZIANA

