Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 16 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA VIA PONTINA
UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER PRATICA DI MARE E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZONE ROMA
SEMPRE SULLA A PONTINA MA AL KM 27, IN DIREZIONE LATINA
UN’AUTO RIBALTATA E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DIAMARE A VIA MONTE D’ORO
RALLENTAMENTI POI SULLA REGIONALE MARIA E ISOLA CASAMARI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, ALL’ALTEZZA DELLE VIA CASILINA, IN DIREZIONE CASTELMASSIMO
ORA
IL TRASPORTO FERROVIARIO,
SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO, ALL’INFRASTRUTTURA DI CESANO, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE
MENTRE SULLA FL4 ROMA-VELELTRI
LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA LANUVIO E VELLETRI A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN PROSSIMITA’ DEI BINARI
SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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