Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 18:15

APRIAMO CON LA VIA PONTINA

UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER PRATICA DI MARE E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZONE ROMA

SEMPRE SULLA A PONTINA MA AL KM 27, IN DIREZIONE LATINA

UN’AUTO RIBALTATA E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DIAMARE A VIA MONTE D’ORO

RALLENTAMENTI POI SULLA REGIONALE MARIA E ISOLA CASAMARI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, ALL’ALTEZZA DELLE VIA CASILINA, IN DIREZIONE CASTELMASSIMO

ORA

IL TRASPORTO FERROVIARIO,

SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO, ALL’INFRASTRUTTURA DI CESANO, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE

MENTRE SULLA FL4 ROMA-VELELTRI

LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA LANUVIO E VELLETRI A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN PROSSIMITA’ DEI BINARI

SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO

