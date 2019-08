Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 16 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

BUONSERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA, RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 27 CIRCA, LA CIRCOLAZIONE E’, REGOLARE AL MOMENTO TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE LATINA

SEMPRE SULLA VIA PONTINA, MA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO

SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA VIALE DELLA VILLA DI PLINIOE MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA CODE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

E PIU’ ASUD SULLA VIA FLACCA

CODE A TRATTI TRA GAETA E FORMIA, NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA, TRA LE LOCALITA’ DI SAN PIETRO E SANTA CROCE, NELLE DUE

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO

