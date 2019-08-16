Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 16 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONSERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA, RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 27 CIRCA, LA CIRCOLAZIONE E’, REGOLARE AL MOMENTO TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE LATINA
SEMPRE SULLA VIA PONTINA, MA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO
SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA VIALE DELLA VILLA DI PLINIOE MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA CODE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
E PIU’ ASUD SULLA VIA FLACCA
CODE A TRATTI TRA GAETA E FORMIA, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA, TRA LE LOCALITA’ DI SAN PIETRO E SANTA CROCE, NELLE DUE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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