Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 16 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SUL LITORALE LAZIALE

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI A PALIDORO, VERSO ROMA

ANDIAMO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIALE DELLA VILLA DI PLINIO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN PROVINCIA DI LATINA CODE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

E PIU’ A SUD SULLA VIA FLACCA

CODE A TRATTI TRA SPERLONGA E FORMIA, NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA, DALL’INTERSEZIONE CON LA DOMIZIANA E MARINA DI MINTURNO, NELLE DUE

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral