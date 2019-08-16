Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 16 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SUL LITORALE LAZIALE
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI A PALIDORO, VERSO ROMA
ANDIAMO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIALE DELLA VILLA DI PLINIO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN PROVINCIA DI LATINA CODE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
E PIU’ A SUD SULLA VIA FLACCA
CODE A TRATTI TRA SPERLONGA E FORMIA, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA, DALL’INTERSEZIONE CON LA DOMIZIANA E MARINA DI MINTURNO, NELLE DUE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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