Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 16 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DALLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE AL MOMENTO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, ANCHE IN DIREZIONE ROMA
ANCORA INTENSO IL TRAFFICO LUNGO IL LITORALE LAZIALE
RALLENTMAENTI SULLA VIA AURELIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI
PROSEGUIAMO LUNGO LA COSTA
SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA CODE A PARTIRE DA PORTO BADINO A TERRACINA
RAGGIUNGIAMO SPERLONGA CODE A TRATTI SULLA VIA FLACCA, FINO A PORTO SALVO, NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA VIA APPIA DA VIA DELL’AGRICOLTURA A VIA EMANUELE FILIBERTO
A SEGUIRE, SEMPRE SULLA VIA APPA CODE A TRATTI TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO, NEI DUE SENSI
IN CHIUSURA RICORDIAMO
L’INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METRO
METRO A NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-OTTAVIANO
PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA
FINO AL 19 AGOSTO
POI SARA’ LA VOLTA DELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI
DAL 20 AL 25 AGOSTO
IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI, COME SEMPRE, SARA’ GARANTITO DA NAVETTE BUS
IL TERMINE DEI LAVORI E LA COMPLETA RIPRESA DEL SERVIZIO, E’ IN PROGRAMMA PER IL 26 AGOSTO PROSSIMO
E’ TUTTO
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