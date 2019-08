Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 16 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

PARTIAMO DALLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE AL MOMENTO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, ANCHE IN DIREZIONE ROMA

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO LUNGO IL LITORALE LAZIALE

RALLENTMAENTI SULLA VIA AURELIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI

PROSEGUIAMO LUNGO LA COSTA

SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA CODE A PARTIRE DA PORTO BADINO A TERRACINA

RAGGIUNGIAMO SPERLONGA CODE A TRATTI SULLA VIA FLACCA, FINO A PORTO SALVO, NELLE DUE DIREZIONI

CODE SULLA VIA APPIA DA VIA DELL’AGRICOLTURA A VIA EMANUELE FILIBERTO

A SEGUIRE, SEMPRE SULLA VIA APPA CODE A TRATTI TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO, NEI DUE SENSI

IN CHIUSURA RICORDIAMO

L’INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METRO

METRO A NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-OTTAVIANO

PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA

FINO AL 19 AGOSTO

POI SARA’ LA VOLTA DELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI

DAL 20 AL 25 AGOSTO

IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI, COME SEMPRE, SARA’ GARANTITO DA NAVETTE BUS

IL TERMINE DEI LAVORI E LA COMPLETA RIPRESA DEL SERVIZIO, E’ IN PROGRAMMA PER IL 26 AGOSTO PROSSIMO

E’ TUTTO

